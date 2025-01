Sport e Salute: Giuseppe De Mita nuovo direttore Sport Community

Giuseppe De Mita è il nuovo direttore di Sport Community di Sport e Salute. Si occuperà di marketing e della valorizzazione di tutti gli asset della società anche attraverso la gestione dei grandi eventi. La scelta di De Mita, con un passato anche nel calcio da direttore generale della Lazio, arriva - a quanto si appende da ambienti di Sport e Salute - dopo un processo di selezione che ha visto circa 150 candidature supportato da una primaria società di executive search, e nell'ambito della short list finale e' emersa per l'esperienza maturata e per le competenze più complete nell'ambito del sistema sportivo nazionale. "Con l'ingresso di Giuseppe De Mita - sottolinea l'amministratore delegato, Diego Nepi Molineris - la squadra di Sport e Salute si rafforza e diventa ancora più competitiva in tutte le aree. Un professionista che unisce la competenza alla grande passione per lo sport".