Sport e amicizia tra popoli, a Matera il Minibasket in Piazza

Un appuntamento "con la gioia, la condivisione, l'amicizia tra popoli, lo sport e la passione per la pallacanestro, torna a Matera e in diverse città limitrofe". Comincerà il 15 giugno prossimo la 33/a edizione di Minibasket in Piazza, l'iniziativa della Pielle Matera, con 48 squadre provenienti da tutto il mondo. Oltre alla città dei Sassi, anche per questa edizione sono previsti appuntamenti sportivi tra Basilicata e Puglia, a Nova Siri (Matera), Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Bitonto, Corato, Bitritto e Molfetta (Bari). Il 15 giugno, le 48 squadre partecipanti "si riuniranno - è specificato in una nota diffusa dalla Pielle Matera - per il primo atto della manifestazione, la consueta sfilata tra le vie del centro cittadino, per presentarsi e soprattutto per farsi conoscere da chi li ospiterà per una settimana intensa di gare e attività culturali e sociali. La finale, anche questa ormai una consuetudine della manifestazione, si terrà sabato 21 giugno in piazza Vittorio Veneto". "Il Minibasket è una festa di sport e condivisione - ha messo in evidenza l'organizzatore della manifestazione, Luciano Cotrufo -. Credo che per il Minibasket la condivisione sia uno dei valori più importanti, come lo è in generale nello sport. Ci aspettiamo che questo porti alla creazione di nuove e durature amicizie, come già successo negli anni passati. Tanti ragazzi sentono i loro coetanei a distanza di anni, e questo credo sia il risultato più bello della nostra manifestazione". Al nutrito gruppo di italiane, si uniranno squadre provenienti da: Venezuela, Algeria, Montenegro, Palestina, Bosnia Erzegovina, Libano, Lituania, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Nigeria e Libia. "Affronteremo - ha concluso Cotrufo - anche questa edizione con grande entusiasmo, assieme ai nostri collaboratori, volontari e alle famiglie che anche quest'anno si sono messe a disposizione per ospitare gli atleti".