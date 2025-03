Special Olympics, Palazzotti: "Giochi a Torino sogno diventato realtà"

"Eravamo in un bar di Bardonecchia con i sindaci impegnati nell'organizzazione dei Giochi Nazionali del 2019. Presi dall'entusiasmo della Cerimonia di Apertura appena conclusa si cominciò a parlare della possibilità di portare sulla neve piemontese un grande evento internazionale. Dietro la battuta c'era una grande speranza e la consapevolezza di potercela fare, unendo le forze". Così Alessandro Palazzotti, Fondatore Vicepresidente Vicario di Special Olympics Italia, in vista dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino 2025. Delegazioni di cento paesi di tutto il mondo stanno raggiungendo il Piemonte per vivere l'evento sportivo inclusivo più importante dell'anno che dall'8 al 15 marzo coinvolgerà 1500 Atleti, più di 1.000 coach e delegati, 2.000 volontari, 2.000 familiari, 1.300 ospiti d'onore, 100 Giovani Leader, oltre 500 media accreditati e migliaia di spettatori attesi sugli spalti e negli impianti di gioco. Se tutto questo si sta per concretizzare è grazie alla capacità di dare forma a quello che inizialmente poteva sembrare solo un sogno: "Sapendo quanto sia difficile e complessa l'organizzazione di una manifestazione mondiale - ricorda Palazzotti - inizialmente ero scettico sull'effettiva possibilità che l'Italia si imbarcasse in questa avventura. Ma quegli amministratori facevano sul serio. Mi hanno incoraggiato. Volevano provarci. Il Coni con Giovanni Malagò, il Comune di Torino con l'allora sindaco Chiara Appendino, la Regione con Alberto Cirio hanno creato i presupposti per la nostra candidatura, una proposta che puntava forte su due fattori: i giovani e l'ambiente. Special Olympics International ha subito visto con favore il nostro progetto. Negli ultimi cinque anni abbiamo fatto i conti con tre cadute di governi e con lo sforzo di dover ricominciare a portarlo all'attenzione dei vertici dello Stato. L'arrivo del Ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, già membro del board di Special Olympics Italia, ci ha permesso di sensibilizzare ancor più il Governo a sostenere l'impegno nel creare le condizioni per organizzare Torino 2025, anche grazie alla grande sensibilità del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli". Ed è nel mondo della scuola che affondano le radici del cambiamento: "Quando ero un insegnante di educazione fisica gli studenti con disabilità erano esonerati obbligatoriamente dalle lezioni. Si pensava che l'attività sportiva non fosse adatta a loro. Oggi viene riconosciuta come un diritto di tutti dall'articolo 33 della Costituzione, che ne afferma in un nuovo comma il valore educativo, sociale e di promozione del benessere. Ho accompagnato con tutto il mio impegno questo cambiamento, anche con la creazione della FISHa, Federazione Italiana Sport Handicappati, poi Federdisabili, attualmente Comitato Italiano Paralimpico. Organizzare i Giochi Mondiali rappresenta un'enorme opportunità per l'Italia, per continuare a ispirare questo cambio di prospettiva, affinché la legge si trasformi in azioni concrete, opportunità di espressione e di crescita per tutti. E questo può e deve coinvolgere persone di buona volontà in tutto il mondo".