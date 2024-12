Special Olympics 2025, Alessandria protagonista per un giorno

Alessandria sarà protagonista del percorso di avvicinamento della torcia degli Special Olimpics World Winter Games. Dall'8 al 15 marzo, infatti, il Piemonte ospita l'evento coinvolgendo oltre 1.500 atleti da 102 Paesi, 621 coach, 3mila volontari e migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media, delegati. Il 6 marzo la fiaccola partirà dalla Cittadella di Alessandria, attraversando le strade della città, arriverà in Municipio. "E' un onore per la nostra comunità essere tappa di passaggio - spiega in una nota Vittoria Oneto, assessore allo Sport - Si tratta di un evento che non solo racconta di sport e coraggio, ma ci unisce e ricorda l'importanza di guardare con determinazione oltre ogni pregiudizio e difficoltà".