Special Olimpics al via, applausi e fischi per Usha Vance

Per la prima volta l'Italia ospita, a Torino e sulle sue montagne, un'edizione dei Giochi degli Special Olympics, l'associazione dedicata agli atleti con disabilità intellettive creata negli Stati Uniti nel 1968. Nel tardo pomeriggio di oggi all'Inalpi Arena, nel capoluogo piemontese la cerimonia inaugurale, alla presenza. tra gli altri, di Usha Chilukuri Vance, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti e a Torino a capo della nutritissima delegazione americana, e della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. La presenza della second lady americana, ricordata da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente del comitato organizzatore locale degli Special Olympics, ha diviso il pubblico tra applausi e fischi. Agli Special Olimpics partecipano 1.500 atleti da 101 Paesi. Ha aperto la sfilata delle delegazioni nazionali la Grecia, Paese dal quale è partita la torcia olimpica. Al passaggio della delegazione ucraina, accolta da un forte applauso, qualcuno ha esposto una bandiera arcobaleno della pace. In gara ci saranno anche atleti russi, senza la bandiera del loro Paese ma con l'insegna di 'atleti indipendenti'. Le delegazioni, fra luci colorate e musica, sono passate attraverso un grande arco blu, dal profilo che ricorda la Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino. Dopo la sfilata i discorsi ufficiali di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Gli Special Olympics sono più che un evento sportivo, sono - ha detto Lo Russo - un messaggio di speranza, di unità, in momento in cui celebriamo il talento, la dedizione, il potere che lo sport può avere a costruire un mondo più giusto e inclusivo". In Italia, è stato ricordato, ci sono oltre 1 milione e mezzo di persone con disabilità intellettiva e tra loro oltre 15mila sono atleti.