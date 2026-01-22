Snowboard, Hirano shock: grave infortunio e fratture multiple a 15 giorni dai Giochi

Il campione olimpico giapponese di snowboard Ayumu Hirano ha riportato un taglio al viso e fratture multiple, dopo una caduta in una gara di Coppa del Mondo in Svizzera, ma cercherà comunque di recuperare per i Giochi di Milano-Cortina, al via il 6 febbraio prossimo. Lo snowboarder ha vinto l'oro a Pechino 2022 battendo la leggenda Shaun White. In una caduta il 27enne olimpionico, che ha partecipato anche alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020 nello skateboard, ha sbattuto violentemente la faccia sulla neve e si e' rialzato col volto sanguinante. Gli esami medici, fa sapere la federsci giapponese, hanno rilevato "fratture e contusioni multiple". Hirano, che sara' curato in Giappone, "dovrebbe riprendere gradualmente gli allenamenti man mano che il gonfiore e il dolore si attenuano". La gara di halfpipe, per il quale Hirano e' tra i favoriti, e' in programma l'11 febbraio.