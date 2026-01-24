Snowboard: March e Dalmasso secondi nel gigante misto di Coppa del Mondo in Austria
L'Italia sul podio nel parallelo a squadre miste della Coppa del Mondo di snowboard grazie a Aaron March e Lucia Dalmasso. Davanti a loro, nella tappa di Simonhohe, in Austria, soo i padroni di casa con la coppia formata da Andreas Prommegger e Sabine Payer, terzi gli stati uniti.
Il cammino della altre coppie azzurre si è fermato ai quarti: Italia 1 di Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont superata dagli Stati Uniti, mentre Italia 3 di Gabriel Messner e Jasmin Coratti ha ceduto strada ad Austria 4. Per loro, rispettivamente il quinto e sesto posto nella classifica finale.
Prossima tappa sabato 31 gennaio a Rogla, Slovenia. Ultimo gigante parallelo prima della pausa olimpica.