Snowboard: March e Dalmasso secondi nel gigante misto di Coppa del Mondo in Austria

24 Gen 2026 - 12:32

L'Italia sul podio nel parallelo a squadre miste della Coppa del Mondo di snowboard grazie a Aaron March e Lucia Dalmasso. Davanti a loro, nella tappa di Simonhohe, in Austria, soo i padroni di casa con la coppia formata da Andreas Prommegger e Sabine Payer, terzi gli stati uniti. 

Il cammino della altre coppie azzurre si è fermato ai quarti: Italia 1 di Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont superata dagli Stati Uniti, mentre Italia 3 di Gabriel Messner e Jasmin Coratti ha ceduto strada ad Austria 4. Per loro, rispettivamente il quinto e sesto posto nella classifica finale.

Prossima tappa sabato 31 gennaio a Rogla, Slovenia. Ultimo gigante parallelo prima della pausa olimpica. 

snowboard
aaron march
coppa del mondo snowboard

Ultimi video

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:33
Aus-Open, tris azzurro!

Australian Open, tris azzurro!

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Ryan Wedding 

Le mille vite del narcotrafficante Ryan Wedding: lo snowboard, le Olimpiadi, le moto

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:14
Biathlon, Cdm: Germania vince single mixed a Nove Mesto, Italia 14esima
14:47
Milano Cortina -13: oggi in anteprima il film su Eugenio Monti
14:43
Sci, Gigante Spindleruv: vittoria alla svedese Hector, Della Mea settima
14:11
Sci, Franzoni: "Oggi ero carico, avere la testa libera fa tanta differenza"
13:04
Slittino, Votter-Oberhofer da podio: terze a Oberhof in Coppa del Mondo