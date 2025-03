Snowboard, Cdm sbx: Moioli quinta a Erzurum, vincono Bankes e Ulbricht

Quinto posto per Michela Moioli ad Erzurum, in Turchia: la campionessa bergamasca ha saputo firmare la small final della sfida turca dopo aver dovuto cedere strada in semifinale a Charlotte Bankes e Josie Baff. Proprio la britannica Bankes è poi andata a prendersi il sucesso, superando nel turno decisivo la francese Lea Casta e l'australiana Baff, con l'altra transalpina Pereira De Sousa quarta. Ventiduesimo e venticinquesimo posto quindi per Omar Visintin e Lorenzo Sommariva, eliminati in batteria nella prova maschile che ha quindi condotto al successo il tedesco Leon Ulbricht, pronto ad imporsi in finale sul canadese Eliot Grondin e sullo statunitense Nick Baumgartner. Dopo cinque gare, proprio Grondin guida la classifica di Cdm con 375 punti ed un margine di 130 lunghezze su Ulbricht; terzo è il francese Aidan Chollet con 196; Sommariva è settico con 150 punti. Bankes è invece leader della classifica femminile con un bottino di 450 punti che le permette di allungare su Casta (365) e Baff (310); quarto posto per Michela Moioli (243). Domenica 2 marzo la tappa di Erzurum si chiude con la seconda prova a squadre, quindi l'attenzione si sposterà nella georgiana Gudauri dove tra il 7 ed il 9 marzo è in programma una duplice sfida individuale.