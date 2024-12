Snowboard, CdM: Matteoli secondo nel Big Air di Pechino

Ian Matteoli è secondo nel Big Air di Pechino (Cina) e torna così sul podio di Coppa del Mondo dopo l'unico precedente datato dicembre 2022, quando il piemontese fu terzo a Copper Mountain. Nel secondo impegno stagionale dopo il quarto posto di Chur, il non ancora diciannovenne di casa a Bardonecchia ha sfiorato il colpaccio, chiudendo con 165,60 punti, a quattro sole lunghezze dal giapponese Hiroto Ogiwara, primo a quota 169,50. La prova d'apertura di Matteoli era stata davvero da circoletto rosso: 97,75 di valutazione per piazzare il miglior punteggio parziale di giornata; le due successive run hanno lamentato qualche imperfezione che han permesso al nipponico di prendersi la scena e di conquistare il successo. A completare il podio, nella scia di Matteoli, ecco il cinese Wenlong Yang (159,25), con il norvegese Oyvind Kirkhus che ha chiuso quarto (154) seguito dallo statunitense Chris Corning (152,75). Il secondo posto di Matteoli permette di completare una giornata memorabile per il Big Air azzurro, con tre podi nel giro di poche ore grazie a Miro e Flora Tabarelli nel FreeSki e con Matteoli sulla tavola. Ed ora l'appuntamento è per il 3 e 4 gennaio a Klagenfurt (Aut).