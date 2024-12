Snowboard: CdM femminile, Dalmasso trionfa in gigante a Yanqing

Lucia Dalmasso vince al femminile, Maurizio Bormolini è secondo al maschile con Mirko Felicetti terzo: il gigante parallelo di Yanqing (Cina) vede ancora assoluti protagonisti gli azzurri che colgono il terzo successo in altrettante giornate di gara sin qui disputate in stagione. E dopo l'uno-due firmato da Coratti e Bormolini nella tappa di Mylin della scorsa settimana, oggi è toccato a Lucia Dalmasso far risuonare l'Inno di Mameli nel parterre cinese. La bellunese delle Fiamme Gialle si è presa la seconda vittoria in carriera che segue quella di Scuol, sempre in gigante, di inizio 2024. Quarta nel turno preliminare, la veneta ha raggiunto l'atto decisivo superando nell'ordine la giapponese Takeuchi, la compagna di colori Jasmin Coratti (poi ottava) e l'altra nipponica Tsubaki Miki per poi avere la meglio in finale dell'austriaca Sabine Payer. Il totale dei podi per la veneta sale così a quota sei, di cui quattro in gigante. Detto dell'ottavo posto di Jasmin Coratti, il team azzurro può festeggiare anche il settimo di Elisa Caffont, out nei quarti contro la stessa Miki, poi terza al termine della sfida nella small final con la slovena Kotnik.