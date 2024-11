Snowboard: CdM, Coratti vince il gigante parallelo in Cina

La stagione di Coppa del Mondo di Snowboard Alpino si è aperta con la vittoria di Edwin Coratti che a Mylin, in Cina, si è imposto nel gigante parallelo che ha inaugurato l'inverno del massimo circuito. Per il 33enne altoatesino delle Fiamme Oro si tratta del sesto successo in carriera in CdM, il quarto in questa disciplina: la sua ultima affermazione era datata marzo 2022 con lo slalom di Berchtesgaden. Il cammino di Coratti si era aperto con il miglior tempo nel turno di qualificazione. Nel tabellone principale ha saputo poi superare nell'ordine lo sloveno Zan Kosir negli ottavi e l'altro azzurro Mirko Felicetti - poi sesto - nei quarti. Il successo in semifinale con il cinese Ye Bi gli ha spalancato la via per la finale dove non ha battuto il coreano Sakkyum Kim; terzo posto per l'altro sudcoreano Sangho Lee. "E' meraviglioso - sono state le prime parole di Coratti - ho fatto il miglior tempo nelle qualificazioni e mi sono confermato anche nel turno finale. Sono soddisfatto del lavoro che ho fatto in questi mesi, devo dire che ha funzionato: la stagione non poteva davvero iniziare meglio".