Hockey: morto a 64 anni Mikhail Vassiliev, leggenda Urss che giocò nei Bolzano Foxes

06 Nov 2026 - 13:10
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Lutto nel mondo dell'hockey. Mikhail Vassiliev, campione olimpico e del mondo con la nazionale sovietica di hockey su ghiaccio, è deceduto all'età di 64 anni. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del Salavat Yulaev di Ufa, squadra in cui ha allenato per diversi anni. Vassiliev fu insignito del titolo di Maestro Onorario dello Sport dell'Urss. Raggiunse il culmine della sua carriera nel 1984, diventando campione olimpico. L'anno precedente, l'attaccante aveva vinto la medaglia d'oro ai Campionati del Mondo con la nazionale. Conquistò anche tre titoli europei. Vassiliev ha vinto i suoi trofei più importanti con il Cska Mosca. Con la nazionale sovietica, ha conquistato sette campionati sovietici consecutivi e la Coppa dei Campioni. Dopo il ritiro dall'hockey, ha intrapreso la carriera di allenatore. Era tecnico in seconda alla Torpedo Nižnij Novgorod. Ha giocato per il Torpedo Yaroslavl e l'HC Cska Mosca in Unione Sovietica, e per l'HC Selva, l'EV Bolzano 84, l'AS Mastini Varese Hockey e l'HC Bolzano in Italia. Vasiliev ha giocato anche per una stagione (1997-98) in Danimarca per il Rodovre IK .

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