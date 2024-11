SLITTINO: COPPA DEL MONDO PISTA NATURALE, ALLENAMENTI A FRANGARTO E LACES PER AZZURRI

Prosegue la serie di allenamenti per gli azzurri in vista della nuova stagione che si aprirà con la prima tappa di Coppa del Mondo, prevista tra il 20 ed il 22 dicembre nell'austriaca Obdach-Winterleiten. Ed a fare da cornice agli allenamenti delle squadre azzurre saranno nuovamente i centri di Laces e Frangarto, in provincia di Bolzano. Il 12 novembre prossimo sono attesi a Frangarto Patrick Pigneter ed i fratelli Peter e Matthias Lambacher, mentre il giorno successivo a Laces il direttore tecnico Leander Moroder ha previsto la convocazione di Daniel Gruber, Andres Hofer, Alex Oberhofer e Nadine Staffler, seguiti dal tecnico Dietmar Pirhofer.