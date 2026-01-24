Slittino, Votter-Oberhofer da podio: terze a Oberhof in Coppa del Mondo
Per la seconda volta in stagione, Andrea Votter e Marion Oberhofer sono sul podio di Coppa del Mondo nello slittino. Terzo posto, per loro, nel doppio femminile della tappa tedesca di Oberhof.
Seconde dopo la prima manche, le altotesine si sono viste superate nella seconda discesa dalle tedesche Storch/Patz, mentre le austriache Egle/Kipp hanno confermato la leadership con il tempo complessivo di 1'24"086 che ha garantito un margine di 0"155 sulle padrone di casa e di 0"164 sulle azzurre.
None Nadia Falkensteiner ed Annalena Huber che pagano 0"877 dopo aver recuperato una posizione nella seconda discesa.