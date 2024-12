Slittino, CdM: Fischnaller sesto e Felderer decimo a Lillehammer

La stagione di Dominik Fischnaller si apre con un sesto posto: a Lillehammer, in Norvegia, la prima tappa di Coppa del Mondo ha registrato l'ennesimo successo della carriera del tedesco Max Langenhan che con il tempo di 1'37"338 ha preceduto l'austriaco Wolfgang Kindl di 0"027. Al comando dalla prima frazione, Langenhan ha saputo resistere al ritorno di Kindl, mentre in terza posizione si è affacciato l'altro tedesco Felix Loch (+0"184), settimo a metà gara. La risalita di Loch ha fatto scivolare dal podio il connazionale Timon Grancagnolo, quarto a 0"289 a precedere lo statunitense Jonathan Eric Gustafson (+0"289). Ed alle loro spalle, ecco Fischnaller: l'altoatesino ha saputo chiudere al quarto posto la prima discesa, per poi cedere un paio di posizioni nella seconda e chiudere con un margine di 0"326 dalla testa. Decimo posto quindi per Leon Felderer, a sua volta meglio nella frazione iniziale: dalla sesta alla decima piazza per lui, con 0"770 da Langenhan. Ventitreesimo e ventiquattresimo posto infine per Lukas Peccei ed Alex Gufler al termine della prima manche: la tappa di Lillehammer si concluderà a breve con le prove miste.