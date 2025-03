Skeleton: in staffetta Lake Placid quinto posto per Margaglio-Gaspari

Quinto posto per Valentina Margaglio e Mattia Gaspari nella staffetta mista dei Mondiali di Lake Placid che ha fatto calare il sipario sulla stagione: sul budello statunitense la medaglia d'oro è andata ai padroni di casa Mystique Ro/Austin Florian che con il tempo di 1'54"53 hanno avuto la meglio di un solo decimo di secondo dei britannici Stoecker/Weston, mentre in terza posizione si sono affacciati i cinesi Zhao/Lin, staccati di 0"28. Il settimo riscontro di Margaglio ed il quinto di Gaspari hanno portato la coppia azzurra ad un ritardo complessivo dagli statunitensi di 0"63, per un quinto posto a braccetto con i tedeschi Kreher/Jungk e alle spalle degli altri germanici Pfeifer/Grotheer (+0"41). Appena dietro, settimo posto a 0"82 per Alessia Crippa ed Amedeo Bagnis che ha fatto segnare il secondo tempo assoluto alle spalle del solo Lin.