Sinner: "Musetti? Tanto talento, spero vada molto lontano"

"Musetti? Gli auguro di andare molto molto lontano, non solo qui al Roland Garros ma in tutti gli altri. Da italiano, più italiani siamo tra i primi dieci, tra i primi cinque, e meglio è. Speriamo che lui possa entrare nei primi cinque, e speriamo che dopo di lui arrivi anche un altro...Così siamo un bel trenino, tutti insieme": lo ha detto Jannik Sinner rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Parigi. Per Sinner, Musetti "è un giocatore completo", molto talentuoso su tutti i tipi di superfici. "Sono contento per lui, perché secondo me è uno che se lo merita, è un bravo ragazzo, è cresciuto molto anche fuori dal campo", ha detto ancora l'altoatesino aggiungendo che il compagno azzuro "sembra in un mood molto tranquillo in questo momento. Ha tanto talento. Ha messo tanto ordine nel suo gioco. Mentalmente in campo è migliorato tanto, ha intorno persone che sicuramente lo aiutano. E quindi gli auguro di andare molto molto lontano".