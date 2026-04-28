Tennis, Sonego: "A Cagliari per ritrovarmi e per crescere"

Lorenzo Sonego re di Cagliari nell'Atp 250 del 2021 in piena era Covid. E ora ci riprova. "Arrivo da un infortunio che mi ha tenuto fuori a lungo per due mesi - ha spiegato nella sala stampa del Sardegna Open Challenger 175 al TC Cagliari - e quindi sto riprendendo pian piano. Barcellona è stato il primo torneo, ho iniziato ad allenarmi proprio la settimana prima di Barcellona: ho bisogno di ritrovare ritmo, di ritrovare partite. Mi sto allenando per cercare di ritrovare diciamo la mia versione migliore". "Sono contento di essere qua in Italia perché giocare in casa per me è uno stimolo importante - ha detto Sonego - non vedo l'ora di scendere in campo domani. Mi diverto a giocare con il pubblico di casa e quindi sarà sicuramente una bella sensazione, una bella emozione. È da un anno che non gioco un torneo in casa quindi c'è la possibilità di farlo e non vedevo l'ora di venire qua: cercherò di godermi queste sensazioni". In campo contro Mattia Bellucci: "Ma è sicuramente un match molto complicato, è sempre difficile giocare comunque i derby e giocare con un italiano. Mattia è un giocatore particolare che ha delle grandi doti tecniche e fisiche in campo. Sarà sicuramente una grande lotta e dovrò tirar fuori il meglio di me per poter vincere la partita". Due obiettivi: riprendersi. E magari anche vincere: "In ogni torneo c'è la voglia di cercare di arrivare in fondo, però la priorità in questo momento è il mio recupero e il fatto che devo mettere partite, allenamenti visto che era da un po' che ero fuori dalla gara quindi devo avere un po' di pazienza in più e lavorare per ritrovare la condizione. Lo sto facendo quindi sono contento e poi guarderò una partita alla volta: ci tengo a far bene qua, ho sempre vissuto dei bei momenti in questo torneo quindi spero di riviverli di nuovo. È una buonissima preparazione per me per giocare Roma e quindi abbiamo deciso proprio di giocare questo torneo per fare partite, per continuare ad allenarmi e a crescere", ha concluso Sonego.