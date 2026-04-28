Volley, Manfredi: "Mondiali in Italia? Al momento non sono sostenibili"

"Il problema dei Mondiali è che noi gli eventi vogliamo farli, però devono essere sostenibili, non facciamo salti nel buio". Così il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, a margine della presentazione della stagione delle nazionali di volley maschile e femminile a Palazzo Lombardia, a proposito della possibilità di disputare anche i Mondiali di volley in Italia. "Ma soprattutto non abbiamo nessuna voglia, nessuna intenzione di andare a chiedere finanziamenti allo Stato che possano essere fini a se stessi. Al momento il Mondiale non ci consente questa roba, nel momento in cui noi saremo pronti per affrontare questo tipo di discorso, lo faremo anche in Italia", ha aggiunto.