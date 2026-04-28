Volley, Manfredi: "Mondiali in Italia? Al momento non sono sostenibili"

28 Apr 2026 - 14:00

"Il problema dei Mondiali è che noi gli eventi vogliamo farli, però devono essere sostenibili, non facciamo salti nel buio". Così il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, a margine della presentazione della stagione delle nazionali di volley maschile e femminile a Palazzo Lombardia, a proposito della possibilità di disputare anche i Mondiali di volley in Italia. "Ma soprattutto non abbiamo nessuna voglia, nessuna intenzione di andare a chiedere finanziamenti allo Stato che possano essere fini a se stessi. Al momento il Mondiale non ci consente questa roba, nel momento in cui noi saremo pronti per affrontare questo tipo di discorso, lo faremo anche in Italia", ha aggiunto. 

Ultimi video

01:44
Maric, respiro profondo

Maric, respiro profondo

02:49
Franzoni emoziona

Franzoni emoziona

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:21
Alex Schwazer vola ancora

Alex Schwazer vola ancora

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Maratona, record mondiale

Maratona, record mondiale

01:23
A Madrid Sinner domina

A Madrid Sinner domina

00:43
MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

01:31
Sinner, ecco il Bernabeu

Sinner, ecco il Bernabeu

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

00:48
DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

01:08
MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

01:44
Maric, respiro profondo

Maric, respiro profondo

I più visti di Altri Sport

MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:00
Sinner, dopo la vittoria la stilettata all'organizzazione: "Due match dopo le 20..."
14:09
Tennis, Sonego: "A Cagliari per ritrovarmi e per crescere"
14:02
Ping pong: Mondiali femminili, Azzurre al debutto superano 3-0 Turchia
14:00
Volley, Manfredi: "Mondiali in Italia? Al momento non sono sostenibili"
13:15
Doping: Ipc squalifica fino al 2028 pesista paralimpico Mesbahi per stimolanti