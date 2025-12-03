Sinner a Dubai, "serata di stelle" con Alonso da Briatore

Nel clima mite degli Emirati Arabi, Jannik Sinner si sta avvicinando alla ripresa della preparazione alla prossima stagione dopo la vacanza alle Maldive, lasciando comunque spazio a momenti di relax. Uno di questi è stato svelato da Flavio Briatore, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al numero 2 del tennis mondiale e al campione di Formula 1 Fernando Alonso. "Una serata ricca di stelle al Billionaire Dubai con i campioni Fernando Alonso e Jannik Sinner", è la didascalia che accompagna l'immagine dell'imprenditore e dei due ospiti. Con il pilota spagnolo, Sinner potrebbe rivedersi a breve, visto che è atteso all'ultima tappa del mondiale di Formula 1, i Gp di Abu Dhabi, in programma domenica prossima sul circuito di Yas Marina.