Sinner a Dubai, "serata di stelle" con Alonso da Briatore

03 Dic 2025 - 17:19
© X

© X

Nel clima mite degli Emirati Arabi, Jannik Sinner si sta avvicinando alla ripresa della preparazione alla prossima stagione dopo la vacanza alle Maldive, lasciando comunque spazio a momenti di relax. Uno di questi è stato svelato da Flavio Briatore, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al numero 2 del tennis mondiale e al campione di Formula 1 Fernando Alonso. "Una serata ricca di stelle al Billionaire Dubai con i campioni Fernando Alonso e Jannik Sinner", è la didascalia che accompagna l'immagine dell'imprenditore e dei due ospiti. Con il pilota spagnolo, Sinner potrebbe rivedersi a breve, visto che è atteso all'ultima tappa del mondiale di Formula 1, i Gp di Abu Dhabi, in programma domenica prossima sul circuito di Yas Marina.

