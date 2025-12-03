Pietrangeli, Malagò: "Amico di famiglia, mi chiamava Giovannino"

"Un fenomeno come atleta, ma faccio fatica a staccare il tennista dall'uomo perché mi ha visto crescere. Mi chiamava "Giovannino" anche se tanto "ino" non sono". È il ricordo di Giovanni Malagò, presidente della fondazione Milano Cortina, presente alla camera ardente di Nicola Pietrangeli. "Era scanzonato e ironico, ma soprattutto un amico di famiglia", ha aggiunto. Arrivando al Foro Italico, Malagò ha salutato i figli di Nicola, Marco e Filippo, consolando soprattutto quest'ultimo visibilmente commosso. "Ora ci penso io a farlo sorridere", l'esordio di Malagò raccontando un aneddoto di Pietrangeli e facendo sorridere i presenti, tra cui Luca Cordero di Montezemolo.