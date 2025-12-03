Logo SportMediaset

Scherma: Fis in pedana per i non vedenti, Minetti testimonial

03 Dic 2025 - 15:02

La Federazione Italiana Scherma celebra lo sport inclusivo in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Per l'occasione ha partecipato una testimonial d'eccezione: Annalisa Minetti, cantante, campionessa paralimpica, sale in pedana e impugna la spada per diventare Ambasciatrice della Scherma Non Vedenti. Accogliendo l'invito del presidente federale Luigi Mazzone, la Minetti ha svolto la sua prima lezione guidata dal maestro Giancarlo Puglisi, referente Fis per la Scherma Non Vedenti, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa. "La scherma vista da chi non vede, ma sente tutto. La prima lezione di scherma per me è stata un'esperienza sorprendente, potente, elegante - sottolinea Minetti -. Mi sono sentita coinvolta, concentrata, viva. Vivo lo sport come un ponte tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare, è stato un regalo immenso". "Ringrazio Annalisa per averci regalato un'emozione straordinaria - afferma il presidente Mazzone - L'entusiasmo, l'energia, la sua storia umana e professionale, per la scherma rappresentano un valore aggiunto". Oggi nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, la scherma sarà in pedana a Castel Sant'Angelo a Roma con atleti olimpici, paralimpici e non vedenti. La Fis nel 2026 celebrerà il 15mo anno di federazione "integrata" che svolge in maniera inclusiva attività olimpica, in carrozzina, per non vedenti e atleti con disabilità intellettiva. 

