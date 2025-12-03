Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pietrangeli, Amato: "il suo tennis era stile e bellezza, nessuno così"

03 Dic 2025 - 18:09
© Getty Images

© Getty Images

"Ne ho troppi di ricordi di Nicola, sono quasi suo coetaneo, ci separavano cinque anni, ma il più grande ricordo per me è che nessuno come lui ha fatto vivere il tennis come bellezza, aveva un grande senso della bellezza, i suoi colpi la portavano dentro, non erano mai senza stile". Così il presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, ha ricordato la leggenda del tennis Nicola Pietrangeli alla camera ardente a Roma al Foro Italico. "C'è il ricordo di un grande uomo - ha aggiunto - severo e simpatico allo stesso tempo, che ci ha dato qualcosa che in pochissimi altri hanno saputo dare". 

Ultimi video

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:24
DICH AMATO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Amato: "Nessuno come Pietrangeli ha vissuto e fatto vivere il tennis come bellezza"

00:27
DICH CASINI CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Casini: "Pietrangeli è il ricordo della nostra giovinezza"

01:42
DICH FILIPPO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli molto commosso: "Era quello che voleva lui"

04:04
DICH BUONFIGLIO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Buonfiglio: "Le storie come la sua non muoiono"

00:47
DICH PETRUCCI SRV

Petrucci: "Felice di aver potuto intestare questo stadio a Nicola"

02:42
DICH CARRARO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Carraro: "Un grandissimo giocatore"

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:11
Pietrangeli, Casini: "È il ricordo della nostra giovinezza"
18:40
Ultimo saluto a Pietrangeli: campioni e istituzioni in chiesa
18:28
Sci, Beaver Creek: discesa maschile anticipata a giovedì
18:09
Pietrangeli, Amato: "il suo tennis era stile e bellezza, nessuno così"
17:19
Sinner a Dubai, "serata di stelle" con Alonso da Briatore