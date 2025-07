Sincro: Mondiali, nazionale azzurra arrivata a Singapore, gare al via venerdì

La nazionale di nuoto artistico è arrivata a Singapore e ha iniziato subito gli allenamenti alla World Acquatics Arena. Insieme alle altre squadre si divide gli spazi tra warmup e competition pool. Due giorni di ambientamento e venerdì 18 scattano le gare mondiali: 18 routine (7 eliminatorie e 11 finali) fino a venerdì 25 luglio. La novità assoluta è il doppio tecnico femminile. A livello mondiale è la prima volta per tutte le routine. Nel tech Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli abbandonano il can can (che era stato preparato per Parigi 2024 e poi riproposto nelle gare successive) e diventano le ambasciatrici delle donne nel mondo sulle note Beyoncé - Run the world remix 2023. Il titolo è chiaro e diretto: Who run the world? Girls! Il tema celebra il potere, la forza e l'indipendenza delle donne, trasmettendo un messaggio di empowerment femminile. E venerdì 18 luglio si comincia proprio con Beyoncé nelle eliminatorie del duo tech di Ruggiero e Piccoli, precedute da quelle del singolo tech di Enrica Piccoli (Don't Rain on My Parade), quarto a Funchal per 1.3150 punti dalla tedesca Klar Bleyer, con tante rotazioni e altrettanta difficoltà, zero errori ed un'esecuzione bella e controllata.