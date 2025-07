MUST 2025 400 atleti attesi al via e nuova vertical in notturna

Il 18 e 19 luglio, Memorial Ultra Scalve Trail torna ad abbracciare la Val di Scalve con le due classiche gare competitive e, new entry, una nuova vertical non competitiva nella serata di venerdì. La gara lunga è ancora Campionato Italiano Ultra Skymarathon FISky



Un evento nato in ricordo della tragedia della Diga del Gleno del 1923, capace di unire una intera vallata sotto il comun denominatore dell’amore per la montagna e per lo sport. Memorial Ultra Scalve Trail, la gara di trailrunning organizzata da Flu-Up Sport in Val di Scalve con il coinvolgimento dei comuni di Colere, Schilpario, Azzone e Vilminore di Scalve e con il supporto della Pro Loco Colere, diventa sempre più grande. Come sottolineato da Mario Poletti, presidente di Fly Up ASD, e il vice sindaco di Colere Leandro Belingheri, ideatore dell’evento: “MUST è molto più di una gara. È un viaggio nella memoria, un modo per onorare la storia della nostra valle e promuovere il valore della montagna attraverso lo sport.”



Oltre alle due apprezzate e impegnative distanze da 47 e 23 chilometri off-road, da quest’anno anche una spettacolare vertical notturna aperta a tutti, ideata in occasione dell’illuminazione della diga (lo spettacolo è assicurato!) con lo scopo di promuovere il trail running e avvicinare anche i neofiti alle competizioni. Per questa ragione infatti saranno incoraggiati i più giovani, di età compresa tra i 10 e i 18 anni. Ciò non esclude, ovviamente, la partecipazione degli adulti o di chi vuole farsi una bella sgambata in notturna. Tra gli atleti che hanno già confermato la loro presenza sulla gara regina alcuni grandi nomi della bergamasca: Luca Arrigoni e Luca Carrara, oltre a Daniela Rota al femminile. In gara sulla lunga, a competere per la vittoria, anche Mattia Tanara del team Scott.



Gleno Vertical - Venerdì 18 luglio



Il weekend si aprirà con la Gleno Vertical, in programma venerdì 18 luglio con partenza alle ore 18:30 dalla Piazza Vittorio Veneto a Vilminore di Scalve. 5 km e 600 D+ verso Bueggio, seguendo il sentiero CAI 410 che porta alla Diga del Gleno. Gara perfetta per scaldare l’atmosfera, offrire al pubblico un assaggio del livello agonistico della manifestazione e uno spettacolo mai visto: ad accogliere gli atleti al traguardo, infatti, la diga del Gleno completamente illuminata. Le premiazioni si svolgeranno proprio qui. I partecipanti avranno pettorale e pacco gara, mentre ad essere premiati (in natura) saranno i primi tre uomini e le prime tre donne.



MUST Lungo e MUST Corto - Sabato 19 luglio



Sabato 19 luglio sarà la volta delle due distanze principali. MUST Lungo, la gara regina di 47 chilometri con 3600 metri di dislivello positivo, che partirà alle ore 6:45 da Dezzo di Scalve e arrivo previsto nel paese di Colere. Come da tradizione, poco prima della partenza gli atleti rispetteranno qualche secondo di silenzio, rotto solo dal suono della sirena della diga, in ricordo della grande tragedia del 1923. Percorso tecnico, panoramico e impegnativo, certificato ISF e valido come prova unica del Campionato Italiano Ultra Skymarathon FISky, che assegnerà 2 punti ITRA ed è riconosciuto per l’UTMB Index (50K). MUST Corto, di 23 chilometri e 900 metri di dislivello positivo, partirà invece da Schilpario, arrivando anch’esso a Colere. È valido per l’UTMB Index (20K). Entrambi i tracciati attraversano scenari orobici spettacolari e luoghi simbolici legati al disastro del Gleno, tra cui i resti della diga, il rifugio Tagliaferri, il Passo Belviso e il Santuario di Colere.



Le iscrizioni per tutte le gare sono aperte online tramite il sito ufficiale must-ultratrail.it e la piattaforma PicoSport. L’organizzazione fornisce ai partecipanti pacchi gara, assistenza lungo il percorso e servizi logistici completi. Sono attesi atleti da tutta Italia e anche dall’estero.