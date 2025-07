Atletica: dal 17 al 20 luglio i campionati europei under 23 in Norvegia

Iniziano questa mattina a Bergen in Norvegia i Campionati Europei Under 23, che vedranno la partecipazione di 89 atleti azzurri per quella che sarà la più folta rappresentativa italiana di sempre nella storia dell'evento continentale, giunto alla sua 15esima edizione con cadenza biennale. Le principali attese sono per quegli atleti che vivranno tale manifestazione nell'ottica anche di testare al meglio la propria condizione in vista dei mondiali di Tokyo a settembre, a cominciare dallo specialista degli 800 metri Francesco Pernici miglioratosi notevolmente in stagione e già in possesso del minimo diretto iridato, ma anche del bronzo europeo indoor dell’alto Matteo Sioli, che il minimo non l'ha ottenuto ma è piazzato molto bene nel ranking mondiale. L'altro nome di spicco è il primatista italiano dei 400 metri, Luca Sito, appena rientrato dopo un periodo di fermo per un intervento di ernia inguinale e ancora alla ricerca della migliore condizione.