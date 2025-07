Ciclismo: atleti Federazione con lutto e minuto silenzio per Privitera

Correranno con il lutto tutti gli atleti e le atlete della Federazione impegnati nelle competizioni con le rispettive nazionali in programma da oggi fino a domenica. È questa la disposizione data da Cordiano Dagnoni, presidente della Fci, in segno di lutto per la morte di Samuele Privitera, ciclista 19enne morto in seguito a una caduta al Giro della Valle d'Aosta. Dagnoni ha anche disposto il rispetto di un minuto di silenzio nelle stesse competizioni.