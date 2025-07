Ciclismo, Dagnoni: "Shock morte giovane ciclista, lutto in gare nazionali"

"Una notizia che ci lascia attoniti e che ci obbliga a ragionare, ancora con maggiore determinazione, su come rendere le nostre corse più sicure". Il presidente della federciclismo, Cordiano Dagnoni, a nome di tutto il movimento, esprime così vicinanza alla famiglia di Samuele Privitera, il giovane ciclista morto per una caduta al giro della Valle d'Aosta. "La Federazione da tempo ha creato una commissione per elaborare proposte al riguardo e ogni anno aggiorna costantemente i regolamenti affinché episodi del genere non accadano più - sottolinea Dagnoni -. Dobbiamo intensificare gli sforzi in questa direzione: è un obbligo che dobbiamo prima di tutto ai nostri giovani, alle società e a tutto il nostro movimento." Il presidente ha dato anche disposizione di far correre con il lutto tutti gli atleti e atlete della Federazione impegnati nelle competizioni con le rappresentative nazionali e di far rispettare un minuto di silenzio nelle competizioni che si svolgeranno da oggi fino a domenica.