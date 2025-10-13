Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Short track: World Tour, Sighel trionfa in Canada nei 1000, staffetta maschile terza

13 Ott 2025 - 09:20

Si chiude in bellezza per l'Italia la tappa inaugurale del World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track. Sul ghiaccio della Maurice Richard Arena di Montréal la Nazionale tricolore, dopo il secondo posto di Pietro Sighel sabato sui 500 metri, suona altri due acuti che portano a tre il bilancio sin qui dei podi stagionali. In copertina ci va ancora una volta il 26enne trentino delle Fiamme Gialle, capace di sfatare il tabù del successo nel World Tour grazie al trionfo di forza sui 1.000 metri. La vittoria porta in dote a Sighel il dodicesimo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo: splendida la sua gara, in cui si è lasciato alle spalle l'arrembante coreano Rim Jongun, vincitore ieri sui 1.500 metri. Per trovare un successo maschile azzurro nei 1.000 metri nel circuito internazionale è necessario tornare al 3 febbraio del 2007, quando Nicola Rodigari si impose a Heerenveen, mentre all'Italia un trionfo in una gara individuale mancava dalla tappa di Nagoya 2021. La giornata si è poi chiusa con il terzo posto della staffetta maschile dietro a Corea e Cina: Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), vittime di una caduta quando guidavano la gara, hanno beneficiato di una squalifica del Canada, reo di avere commesso un'irregolarità su un cambio. Sul podio della staffetta è salito anche il giovane Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), schierato in batteria. 

Ultimi video

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:48
Atletica azzurra d'oro

Furlani, quando l'atletica è d'oro

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

I più visti di Altri Sport

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:11
Basket: Dinamo perde la bussola e la partita nell'ultimo quarto
10:10
Musetti punta le Finals, balzo di 164 posizioni per Vacherot
09:57
Masters Parigi conta su Alcaraz e Sinner: "1000 punti importanti"
09:20
Short track: World Tour, Sighel trionfa in Canada nei 1000, staffetta maschile terza
23:30
Canottaggio: Beach Sprint, Maria Lanciano campionessa europea Under 19