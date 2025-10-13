Short track: World Tour, Sighel trionfa in Canada nei 1000, staffetta maschile terza

Si chiude in bellezza per l'Italia la tappa inaugurale del World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track. Sul ghiaccio della Maurice Richard Arena di Montréal la Nazionale tricolore, dopo il secondo posto di Pietro Sighel sabato sui 500 metri, suona altri due acuti che portano a tre il bilancio sin qui dei podi stagionali. In copertina ci va ancora una volta il 26enne trentino delle Fiamme Gialle, capace di sfatare il tabù del successo nel World Tour grazie al trionfo di forza sui 1.000 metri. La vittoria porta in dote a Sighel il dodicesimo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo: splendida la sua gara, in cui si è lasciato alle spalle l'arrembante coreano Rim Jongun, vincitore ieri sui 1.500 metri. Per trovare un successo maschile azzurro nei 1.000 metri nel circuito internazionale è necessario tornare al 3 febbraio del 2007, quando Nicola Rodigari si impose a Heerenveen, mentre all'Italia un trionfo in una gara individuale mancava dalla tappa di Nagoya 2021. La giornata si è poi chiusa con il terzo posto della staffetta maschile dietro a Corea e Cina: Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), vittime di una caduta quando guidavano la gara, hanno beneficiato di una squalifica del Canada, reo di avere commesso un'irregolarità su un cambio. Sul podio della staffetta è salito anche il giovane Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), schierato in batteria.