Short track, World Tour: prima tappa a Montreal, caccia agli ultimi pass per i Giochi

La stagione internazionale dello short track si avvia alla partenza dal Canada. Montreal ospita le prime due tappe dell'ISU Short Track World Tour 2025, evento che avvicina ai prossimi Giochi Olimpici Invernali. Saranno proprio gli appuntamenti dell'ISU Short Track World Tour 2025 a risultare decisivi per ottenere le quote Olimpiche per Milano Cortina 2026. Dal 9 al 12 ottobre, sul rink della Maurice-Richard Arena, si dà il via alla corsa agli ultimi posti utili per Milano, che sarà la sede delle gare Olimpiche di short track. Per l'evento inaugurale di questa stagione del World Tour, si gareggia su tre distanze (500, 1000 e 1500 metri, sia uomini che donne) e sono previste tre staffette (3000m donne, 5000m uomini e 2000m mista). Per gli Italian Gladiators, la squadra azzurra che prende parte alla competizione, saranno presenti la plurimedagliata Olimpica Arianna Fontana e l'oro mondiale del 2023 sui 500m maschili, Pietro Sighel.