Short Track: World Tour al via, 12 azzurri per prima tappa a Montréal

Si apre in Canada la seconda edizione dell'ISU World Tour, il circuito internazionale promosso dalla International Skating Union che dal 2024 ha preso il posto della tradizionale Coppa del Mondo. Quattro le tappe in calendario - due in Nord America e due in Europa - con l'appuntamento d'esordio previsto a Montréal da giovedì 9 a domenica 12 ottobre. L'Italia in prima fila sul ghiaccio della Maurice-Richard Arena di Montréal con la Nazionale azzurra guidata dall'High Performance Director Kenan Gouadec, il capoallenatore Maggie Qi e gli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell. Questi i convocati: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle) al femminile, Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Alessandro Loreggia (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) al maschile.