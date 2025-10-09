Sci, Goggia si racconta: "Mi ero dimenticata di Sofia"

Una tensione verso l’eccellenza che, come da lei stessa riconosciuto, l’ha portata sì ad essere una campionessa unica, ma anche a volte a trascurare la parte più intima di sé. “L’ambizione di essere un’atleta vincente, sempre al top, mi aveva portato a curare tutti i dettagli della performance sportiva – racconta Goggia – ma fondamentalmente mi ero dimenticata di Sofia, della ragazza, della giovane donna che ero ancora prima di essere atleta”. In questo senso, il punto di svolta è avvenuto a seguito del gravissimo infortunio del 5 febbraio 2024, con la rottura di tibia e malleolo destro in allenamento. Un momento nel quale la paura di non poter più tornare a gareggiare era concreta: “Ho pensato che la mia carriera fosse finita. Poi però ho capito che per riprendersi ci si deve rimettere sotto, con tanto impegno e tanta fatica. E forse la parte più pesante non è stata quella fisica, ma quella emotiva, il dover risolvere i miei crucci interiori.” Ed è proprio qui che Sofia ha tratto una nuova consapevolezza: quella che lo sport, per quanto totalizzante, non deve soffocare la persona, e che sebbene i compromessi non le appartengano, fosse importante e necessario anche “vincere nella vita”, che per sua stessa ammissione “non è sempre una gara al cancelletto”. Una consapevolezza che intende trasformare in nuova energia, per continuare a creare gioia, passione e divertimento nel mondo dello sci, portando idealmente tutti i suoi tifosi con sé: "Fare le cose solo per sé stessi è un’ambizione piccola: la bellezza è nella condivisione delle emozioni con gli altri. Ogni volta che salgo sul podio e sventolo la bandiera italiana, ricordo a me stessa da dove vengo e cosa rappresento".