Basket: Nazionale donne, a novembre test contro Spagna e Francia

09 Ott 2025 - 16:22

Conosciuto il quadro delle avversarie del prossimo torneo pre-Mondiale che si giocherà a San Juan di Porto Rico dall'11 al 17 marzo, la Nazionale Femminile torna a radunarsi a Novembre a quattro mesi dalla magica serata del Pireo che il 29 giugno 2025 ci consegnò la medaglia di Bronzo al FIBA Women's Eurobasket. Le Azzurre si ritrovano il 9 novembre in raduno a Roma per poi partecipare a un torneo di altissimo livello che si giocherà a La Linea (Spagna), località a soli 3 chilometri dal confine con Gibilterra: la squadra di coach Capobianco affronterà la Francia venerdì 14 novembre alle 18.45 e il giorno dopo tornerà in campo per affrontare le padrone di casa alle ore 19.30. 

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

01:06
DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

01:05
Volley, Michieletto: "Un Mondiale memorabile vinto da squadra"

Volley, Michieletto: "Un Mondiale memorabile vinto da squadra"

00:57
DICH LAVIA FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Lavia: "L'infortunio mi ha cambiato e non vedo l'ora di tornare"

01:51
I campioni da Mattarella

I campioni da Mattarella

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:24
DICH VELASCO

Velasco: "Non montiamoci la testa, voliamo bassi"

02:42
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "La sfida è rimanere nell'eccellenza"

02:43
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

03:31
DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

18:04
Pallavolo, Lega A: "Supercoppa in Arabia grande traguardo"
17:12
Sci, Goggia si racconta: "Mi ero dimenticata di Sofia"
17:02
Ciclismo, Evenepoel a caccia di rivincite al Lombardia: "Sono in buona forma"
16:22
Basket: Nazionale donne, a novembre test contro Spagna e Francia
16:19
Ciclismo: sabato il Giro di Lombardia, si rinnova sfida Pogacar-Evenepoel