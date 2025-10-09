Basket: Nazionale donne, a novembre test contro Spagna e Francia

Conosciuto il quadro delle avversarie del prossimo torneo pre-Mondiale che si giocherà a San Juan di Porto Rico dall'11 al 17 marzo, la Nazionale Femminile torna a radunarsi a Novembre a quattro mesi dalla magica serata del Pireo che il 29 giugno 2025 ci consegnò la medaglia di Bronzo al FIBA Women's Eurobasket. Le Azzurre si ritrovano il 9 novembre in raduno a Roma per poi partecipare a un torneo di altissimo livello che si giocherà a La Linea (Spagna), località a soli 3 chilometri dal confine con Gibilterra: la squadra di coach Capobianco affronterà la Francia venerdì 14 novembre alle 18.45 e il giorno dopo tornerà in campo per affrontare le padrone di casa alle ore 19.30.