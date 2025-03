Short track: Mondiali jr, Previtali quinto sui 1.000 metri

A Calgary (Canada) è andata in scena, da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo, l'edizione 2025 dei Campionati Mondiali juniores di short-track. L'Italia ha partecipato all'evento con otto atleti. Elisa Beltrami (Bormio Ghiaccio), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Sabrina Canclini (C.S. Esercito) e Sara Martinelli (C.S. Carabinieri) nel settore femminile; Massimiliano Picchiarelli (C.S. Carabinieri), Aaron Van Quang Pietrobono (C.S. Carabinieri), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle) in campo maschile. Il miglior risultato ottenuto dal movimento azzurro è rappresentato dal 5° posto di Lorenzo Previtali sui 1.000 metri. Per la verità, non manca il rammarico. Il diciottenne lombardo aveva tagliato il traguardo in terza posizione, ma è stato successivamente squalificato a causa di un sorpasso ritenuto irregolare. Resta tuttavia la soddisfazione per aver raggiunto la Finale. Altri due piazzamenti nella top-10 sono stati conseguiti grazie alla staffetta femminile e alla staffetta mista.