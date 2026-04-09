Sfuma l'ipotesi Milano (per ora...): le Atp Finals saranno a Torino anche nel 2027

09 Apr 2026 - 12:47
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Le Atp Finals si giocheranno a Torino anche nel 2027, di fatto chiudendo ogni possibilità immediata di trasferimento a Milano. Non c'è ancora l'ufficialità formale dell'Atp, ma, come scrive la Gazzetta dello sport online, la decisione è ormai definita anche per motivi organizzativi e logistici. Il capoluogo piemontese, che ospita il torneo dei Maestri dal 2021 all'Inalpi Arena, consolida così il proprio ruolo nel circuito internazionale, dopo il successo delle ultime edizioni e la crescita dell'evento in termini di pubblico e visibilità. Resta aperta la partita per il periodo successivo: l'Italia ha in mano l'assegnazione delle Finals fino al 2030 e Torino punta a mantenere la sede anche negli anni successivi, mentre Milano resta sullo sfondo come possibile alternativa per il futuro. Già nei mesi scorsi il presidente Atp Andrea Gaudenzi aveva sottolineato la volontà di partire dalla base solida costruita a Torino, senza però escludere altre opzioni, segnale di un confronto ancora aperto tra istituzioni e organizzatori sul lungo periodo.

Atp Montecarlo, anche Clara e Alice Campello sugli spalti

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