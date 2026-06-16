Serena Williams: "Mia figlia mi ha chiesto di giocare con Venus"

"Mamma, gioca con Venus": sarebbe stato questo invito della figlia Olympia a indurre Serena Williams a tornare a giocare il doppio a Wimbledon con la sorella maggiore. Lo ha detto la stessa Serena parlando a Berlino dopo aver giocato, ed esser stata sconfitta al primo turno degli Open tedeschi, in coppia con la n. 10 mondiale Karolina Muchova. Insieme a Venus Williams, Serena ha conquistato 14 titoli del Grande Slam in doppio, di cui sei sull'erba di Wimbledon. Olympia ha otto anni e già nei giorni scorsi l'atleta aveva spiegato il suo ritorno in scena con il desiderio che lei e la sorellina minore potessero vederla giocare con i loro occhi dal vivo. Quanto alla possibilità di accettare l'ultima wild card rimasta per il singolo femminile a Wimbledon, Serena si è fatta da parte: "Pensate che sia pronta? - ha chiesto ai giornalisti -. Devo mettermi al lavoro".