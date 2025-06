Serata di gala ad Ambasciata Londra: celebrato il tennis italiano

L'esplosione del tennis italiano celebrata a Londra, a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon: si è svolta ieri sera presso l'Ambasciata italiana nel Regno Unito una serata di gala, con ospiti d'eccezione, per ricordare e festeggiare i recenti successi del tennis azzurro, ma anche per riconoscere il valore dello sport come strumento di diplomazia culturale e promozione del Sistema Paese. Presente l'on. Chiara Appendino, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha sottolineato il ruolo della federazione nell'affermazione internazionale del tennis italiano, mentre in un video-messaggio pre-registrati i commissari tecnici delle nazionali maschile e femminile, Filippo Volandri e Tathiana Garbin, hanno ripercorso i grandi trionfi italiani del biennio 2023-2024, culminate con la conquista della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Alla serata hanno preso parte alcuni tra i principali protagonisti del tennis italiano: da Davide Sanguinetti a Mattia Bellucci, ma anche allenatori, preparatori atletici e manager di riferimento, tra i quali Simone Tartarini (coach di Lorenzo Musetti) Alessandro Petrone (coach di Matteo Arnaldi) e Alessandro Bega (coach di Matteo Berrettini). Nella stessa giornata è stata inaugurata, presso la sede della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, la mostra "History and Chronology of Tennis Legend", con la presentazione al pubblico di una selezione di racchette storiche provenienti dal Museo delle Racchette, fondato e curato da Paolo Bertolino.