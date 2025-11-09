Scialpinismo: raduno a Valtournenche per squadre giovanili azzurre

Saranno undici gli atleti azzurri delle squadre under 20 e under 18 al lavoro tra l'11 ed il 15 novembre a Valtournenche-Cervinia, in Valle d'Aosta. Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato Luca Curioni, Umberto Ferrazza, Lorenzo Milesi, Gioele Migliorati, Matteo Blangero, Matteo Pedranzini, Melissa Bertolina, Silvia Boscacci, Vanessa Marca, Giorgia Pollini e Teresa Schivalocchi. Il gruppo azzurro sarà seguito dai tecnici Damiano Lenzi e Mirco Bertolina con il supporto fisioterapico di Camilla Cona.