Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Scialpinismo: raduno a Valtournenche per squadre giovanili azzurre

09 Nov 2025 - 12:10

Saranno undici gli atleti azzurri delle squadre under 20 e under 18 al lavoro tra l'11 ed il 15 novembre a Valtournenche-Cervinia, in Valle d'Aosta. Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato Luca Curioni, Umberto Ferrazza, Lorenzo Milesi, Gioele Migliorati, Matteo Blangero, Matteo Pedranzini, Melissa Bertolina, Silvia Boscacci, Vanessa Marca, Giorgia Pollini e Teresa Schivalocchi. Il gruppo azzurro sarà seguito dai tecnici Damiano Lenzi e Mirco Bertolina con il supporto fisioterapico di Camilla Cona.

Ultimi video

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

54:08
Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

00:30
Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

27:43
Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

43:35
Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

01:52
Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:10
Scialpinismo: raduno a Valtournenche per squadre giovanili azzurre
11:24
Basket Nba: Fox trascina gli Spurs, Lakers fermati dagli Hawks
10:21
Scacchi: ancora Lodici in Coppa del Mondo, battuto Adams
23:20
Canottaggio: Mondiali Beach Sprint, bronzo per Fugazzotto
22:51
Scherma, Cdm Fioretto: Martina Favaretto trionfa a Palma de Maiorca