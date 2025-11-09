Logo SportMediaset

Atp Finals: Music Break con cinque artisti, stasera apre Achille Lauro

09 Nov 2025 - 13:00

Dopo il successo ottenuto nel corso dell'ultima edizione degli Internazionali BNL d'Italia, il binomio vincente tra tennis e musica tornerà a prendersi la scena anche per le Nitto ATP Finals con il Music Break. A partire da stasera, e per tutta la durata del torneo, cinque artisti del panorama musicale italiano saranno infatti presenti alla Inalpi Arena per intrattenere il pubblico con uno show durante la sessione serale. Il sipario si aprirà stasera con Achille Lauro, che già la scorsa primavera aveva emozionato i tifosi presenti al Foro Italico. Lunedì e martedì sarà invece la volta dei The Kolors, mentre le serate del 12 e del 13 novembre vedranno salire sul palco Francesca Michielin. Venerdì 14, giornata in cui si concluderanno i match della fase a gironi, e sabato 15, intestata alle semifinali del singolare e del doppio, Fiorella Mannoia regalerà al pubblico alcuni dei successi che hanno scandito la sua carriera pluridecennale. Il gran finale sarà con Gianni Morandi e Frida Bollani, attesi sul Campo Centrale della Inalpi Arena prima del via dell'ultimo atto del torneo. 

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

54:08
Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

00:30
Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

27:43
Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

43:35
Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

01:52
Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

14:12
Rugby, Garbisi: "Italia coraggiosa contro l'Australia"
13:48
ATP Finals: esordio vincente nel doppio per Granollers-Zeballos
13:11
Atletica: Coppa Europa 10.000 a La Spezia, firmato protocollo Comune-Fidal
13:00
Atp Finals: Music Break con cinque artisti, stasera apre Achille Lauro
12:10
Scialpinismo: raduno a Valtournenche per squadre giovanili azzurre