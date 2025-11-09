Atp Finals: Music Break con cinque artisti, stasera apre Achille Lauro

Dopo il successo ottenuto nel corso dell'ultima edizione degli Internazionali BNL d'Italia, il binomio vincente tra tennis e musica tornerà a prendersi la scena anche per le Nitto ATP Finals con il Music Break. A partire da stasera, e per tutta la durata del torneo, cinque artisti del panorama musicale italiano saranno infatti presenti alla Inalpi Arena per intrattenere il pubblico con uno show durante la sessione serale. Il sipario si aprirà stasera con Achille Lauro, che già la scorsa primavera aveva emozionato i tifosi presenti al Foro Italico. Lunedì e martedì sarà invece la volta dei The Kolors, mentre le serate del 12 e del 13 novembre vedranno salire sul palco Francesca Michielin. Venerdì 14, giornata in cui si concluderanno i match della fase a gironi, e sabato 15, intestata alle semifinali del singolare e del doppio, Fiorella Mannoia regalerà al pubblico alcuni dei successi che hanno scandito la sua carriera pluridecennale. Il gran finale sarà con Gianni Morandi e Frida Bollani, attesi sul Campo Centrale della Inalpi Arena prima del via dell'ultimo atto del torneo.