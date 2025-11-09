Canottaggio: Mondiali Beach Sprint, doppio misto Cesarini-Ceccarino fuori ai quarti

Si chiude nei quarti di finale il percorso del doppio misto ai Mondiali di Beach Sprint. Ad Antalya Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Federico Ceccarino (Canottieri Napoli) vedono sfumare l'accesso tra le prime quattro potenze della specialità per soli 18 centesimi. Azzurri coesi e determinati per tutta la gara, migliori nella prova in acqua e capaci di acquisire un leggero vantaggio sugli avversari nei 500 metri di percorso in barca. E' bravo Antoine Lefevbre a recuperare nello sprint finale verso il traguardo: in spiaggia, nonostante la stanchezza per le tante energie profuse ai remi, una generosa Federica Cesarini corre veloce e si lancia sul pulsante ma il francese, di un soffio, la precede. Il 2.14.74 firmato dal doppio misto dell'Italia è il terzo tempo dei quarti di finale, a dimostrazione di una grande prova.