Atletica: Coppa Europa 10.000 a La Spezia, firmato protocollo Comune-Fidal

È stato firmato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dal presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei, il protocollo d'intesa per l'organizzazione della Coppa Europa dei 10.000 metri, la prestigiosa manifestazione internazionale di atletica leggera che si svolgerà il 23 maggio 2026 presso il Campo Sportivo "A. Montagna". L'accordo sancisce la collaborazione tra il Comune e la FIDAL, che ha ottenuto da European Athletics l'assegnazione dell'evento, per garantire il successo di una manifestazione che rappresenta un'importante occasione di promozione sportiva, turistica e culturale per la città e per l'intero territorio ligure. "La firma di questo protocollo rappresenta un passo importante verso la realizzazione di questa grande manifestazione. Il Comune, la FIDAL e l'Atletica Spezia Duferco lavoreranno in sinergia per garantire che l'evento, di altissimo livello, si svolga al Campo Sportivo 'A. Montagna' con la professionalità e la qualità che merita. Sarà un appuntamento significativo sia per gli atleti, che si contenderanno titoli prestigiosi, sia per gli spezzini, che potranno vivere un'esperienza sportiva unica e di grande valore per la città. Ringrazio il presidente della FIDAL Stefano Mei e tutti coloro che hanno scelto e credono nella nostra città per questo evento di grande prestigio", ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. "Sono particolarmente orgoglioso, visti i miei natali, che La Spezia possa ospitare una manifestazione di questo livello. Come Federazione cercheremo di allestire due team molto competitivi, anche alla luce del fatto che abbiamo al momento alcuni dei migliori esponenti al mondo in questa specialità. Proveremo a vincere la Coppa, fatto per me di particolare significato, visto che il prossimo anno ricorrerà il 40esimo anniversario della mia vittoria europea di Stoccarda 1986. Ringrazio l'amministrazione della Spezia, che tanto ha fatto e sta facendo per lo sviluppo dell'atletica leggera, e l'Atletica Duferco, che garantirà il supporto organizzativo necessario all'organizzazione della manifestazione", ha aggiunto il Presidente della Fidal Stefano Mei.