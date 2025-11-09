ATP Finals: esordio vincente nel doppio per Granollers-Zeballos
09 Nov 2025 - 13:48
Esordio vincente per Marcel Granollers e Horacio Zeballos nel torneo di doppio delle Atp Finals di Torino. Hanno sconfitto al terzo set i campioni uscenti, i tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-6.
