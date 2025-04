Scialpinismo, a Centro sportivo esercito il Trofeo Mezzalama

E' andato per la sesta volta consecutiva al Centro sportivo esercito il Trofeo Mezzalama, la 'maratona dei ghiacciai' da Breuil-Cervinia a Gressoney-La-Trinite' che conta tre scollinamenti oltre i 4.000 metri. I primi a tagliare il traguardo sono stati Michele Boscacci e Robert Antonioli, che hanno preceduto di pochi secondi i francesi Xavier Gachet e William Bon Mardion. In terza posizione gli altri alpini Davide Magnini e Matteo Eydallin. La gara, con le squadre passate in questa 24/a edizione da tre a due componenti, è valida anche come campionato mondiale Ismf di scialpinismo di lunga distanza. Ottime,in questa giornata, le condizioni meteorologiche e della neve.