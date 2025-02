Sci velocità: CdM, Simone Origone e Greggio dominano gara 2 a Vars

Simone Origone e Valentina Greggio volano oltre i duecento chilometri all'ora e dominano anche la seconda gara di Vars, in Francia. Per la verbanese è il quarto succsso stagionale, il terzo per Origone. Al comando sin dalla semifinale, il campione valdostano ha saputo crescere ulteriormente di colpi nel turno decisivo, per fissare la velocità di riferimento sul 202,120 km/h e cogliere la perla numero 62 di una carriera sensazionale. Alle spalle di Origone ci sono i padroni di casa della Francia, con Simon Billy (201,860) a precedere Bastien Montes (201,180), mentre lo slovacco Michal Bekes è quarto con 200,660km/h ed il tedesco Marc Amann quinto con 200,650; oltre i duecento anche l'austriaco Klaus Schrottshammer, sesto con 200,010. Nono posto quindi per Ivan Origone che è salito a sua volta fino a 197,200 km/h, con Samuele Capello diciannovesimo con 187,480.