Sci:Strasser guida lo slalom di Schladming, azzurro Vinatzer 16/o

Il tedesco Linus Strasser in 50.25 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Schladming, The Night Race che ha portato nello stadio dello sci alla fine della pista Planai la consueta folla di 40 mila tifosi. Alle sue spalle il norvegese Timon Haugan in 50.56 e lo svizzero Loic Meillard in 50.61. Miglior azzurro - in una manche con tracciatura ritmica del tecnico italiano Stefano Costazza ed un fondo granuloso ma indurito dal freddo arrivato nella notte dopo la pioggia di ieri - è l'altoatesino Alex Vinatzer, 16/o in 51.81. Per l'Italia, dopo i primi 35 atleti al via in questo nono slalom speciale dei 12 in calendario in stagione, su una pista caratterizzata dal lungo ed impegnativo muro finale, ci sono poi il trentino Stefano Gross al momento 21/o in 52.21 e poco più indietro Tobias Kastlunger in 53.03. Seconda e decisiva manche alle 20,45.