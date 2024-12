Sci, slalom gigante femminile a Semmering, Brignone a caccia del….31

A guidare la lista c’è naturalmente Brignone, che curiosamente sulla “Panorama” non ha ancora raggiunto un podio in carriera, l’obiettivo è di centrarlo e portare a 31 le diverse località dove è riuscita a classificarsi almeno una volta fra le migliori tre in Coppa del mondo. “Ho finalmente svolto due giorni di gigante seriamente – raggiunta la valdostana del Centro Sportivo Carabinieri -, perché non mi allenavo seriamente in questa specialità da Killington. Oggi siamo passati da Kranjska Gora, dove ho fatto manches intere da quasi 1′ e fisicamente mi sento bene. Semmering è una delle poche piste dove non sono mai riuscita a salire sul podio, anche se in realtà è una pista che mi è sempre piaciuta. Due anni fa (a Semmering si corre in alternanza con Lienz, ndr) sono arrivata quarta e quinta, quindi molto vicina al podio, vado all’attacco e poi vediamo cosa succede. La pista sembra leggermente più larga rispetto al passato”.