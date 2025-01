Sci: slalom Courchevel, 4 azzurre qualificate per la 2.a manche

L'avvicinarsi dei Mondiali di Saalbach e la ricerca di un posto in squadra sembrano aver dato la scossa alle slalomiste azzurre. Sono infatti ben quattro - un dato di rilievo in questa disciplina per l'IItalia, anche se non in posizioni di riedevo - le azzurre qualificatesi tra le trenta atlete ammesse alla manche decisiva dello speciale di Courchevel. Sono la trentina Martina Peterlini (17/o), l'altotesina Verena Tschurtschenthaler ( 20/a con l'alto pettorale 40) pari merito con la bresciana Marta Rossetti e la friulana Lara Della Mea 27/a.