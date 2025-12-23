Sci, Sieff e Bresadola campioni italiani di salto

Nella categoria senior la gara si è giocata, come da pronostico, tra l'ex campione in carica Alex Insam e Giovanni Bresadola, con quest'ultimo che ha mostrato una buona confidenza con il trampolino 'Normal Hill' HS 107, imponendosi con un punteggio di 240.5 grazie a due salti che hanno superato i 100 metri e che gli hanno permesso di spuntarla di appena mezzo punto sul gardenese Insam, autore del terzo salto complessivo più lungo, con l'altoatesino che si è detto comunque soddisfatto: "Diciamo che la giornata è andata abbastanza bene. Il trampolino lo stiamo imparando a conoscere, ma tutto sommato sono contento della gara e del podio". Un buon livello competitivo, che ha visto salire sul gradino più basso del podio il 24enne Francesco Cecon. "Oggi sono abbastanza soddisfatto, mi mancavano un po' le gambe, dato che era da qualche giorno che eravamo in giro, però i due salti sono stati solidi, c'è ancora qualche errorino da correggere ma procedo passo dopo passo" ha dichiarato dopo la cerimonia di premiazione Giovanni Bresadola, riconfermatosi campione dopo il titolo 2022.