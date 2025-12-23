Logo SportMediaset

Sci, Sieff e Bresadola campioni italiani di salto

23 Dic 2025 - 22:25

Annika Sieff (Fiamme Oro) e Giovanni Bresadola (Esercito) sono i campioni italiani di salto, il due portacolori dello Sc Gardena Leonie Runggaldier e Maximilian Gartner hanno invece vinto il titolo tricolore junior. Lo stadio del salto Giuseppe Dal Ben di Predazzo (Trentino) ha ospitato l'appuntamento, il primo con la neve dopo la sua ristrutturazione, in una mattinata di gara importante anche come test event in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 del prossimo febbraio, e l'esito, atteso dopo le piccole modifiche apportate all'incidenza del dente dei trampolini, è stato più che positivo. 

Nella categoria senior la gara si è giocata, come da pronostico, tra l'ex campione in carica Alex Insam e Giovanni Bresadola, con quest'ultimo che ha mostrato una buona confidenza con il trampolino 'Normal Hill' HS 107, imponendosi con un punteggio di 240.5 grazie a due salti che hanno superato i 100 metri e che gli hanno permesso di spuntarla di appena mezzo punto sul gardenese Insam, autore del terzo salto complessivo più lungo, con l'altoatesino che si è detto comunque soddisfatto: "Diciamo che la giornata è andata abbastanza bene. Il trampolino lo stiamo imparando a conoscere, ma tutto sommato sono contento della gara e del podio". Un buon livello competitivo, che ha visto salire sul gradino più basso del podio il 24enne Francesco Cecon. "Oggi sono abbastanza soddisfatto, mi mancavano un po' le gambe, dato che era da qualche giorno che eravamo in giro, però i due salti sono stati solidi, c'è ancora qualche errorino da correggere ma procedo passo dopo passo" ha dichiarato dopo la cerimonia di premiazione Giovanni Bresadola, riconfermatosi campione dopo il titolo 2022.

Al femminile, la fiemmese classe 2003 Annika Sieff ha conquistato il titolo di categoria per la terza volta, in una gara che l'ha vista dominare la classifica concludendo entrambi i salti ad oltre 90 metri (unica a riuscirci) e ottenendo ben 206.5 punti: "Il Campionato Italiano è una gara importante, sono molto contenta, soprattutto di portare in alto i colori delle Fiamme Oro. Il trampolino andava bene, i miei salti sono stati buoni, anche se sicuramente migliorabili, ma abbiamo avuto poche possibilità di saltare su questo impianto, dunque è stato un buon test anche con la neve". In seconda posizione Jessica Malsiner, che il titolo l'ha conseguito nel 2022: "sono soddisfatta, generalmente faccio un po' di fatica qui, ma oggi mi sono sentita più in confidenza". Medaglia di bronzo invece per la fassana Martina Ambrosi, che replica lo stesso risultato dell'anno scorso. Di prima mattina, dalle ore 8, sono state le giovani promesse della categoria junior a sostenere i consueti due salti di gara, con i due atleti dello Sci Club Gardena Maximilian Gartner, classe 2007, e Leonie Runggaldier, 2009, che si sono imposti con distacco sulla concorrenza, dimostrando un grande potenziale per il futuro. 

