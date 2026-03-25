Sci, Shiffrin vince Coppa del mondo: é la sua sesta

Alla Shiffrin bastava piazzarsi tra le prime 15 nello slalom gigante e l'atleta statunitense ha raggiunto l'obiettivo prima ancora che la Aicher iniziasse la sua seconda manche. La 31enne Shiffrin ha così eguagliato il record della grande discesista austriaca Annemarie Moser-Pröll, vincitrice dei suoi sei titoli negli anni '70. È stata un'altra stagione stellare per la campionessa americana, che ha conquistato anche il suo terzo oro olimpico della carriera dominando lo slalom ai Giochi di Milano-Cortina. Shiffrin ha conquistato anche la Coppetta di slalom.