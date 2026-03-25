Sci, Shiffrin vince Coppa del mondo: é la sua sesta
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La campionessa Usa Mikaela Shiffrin ha vinto la sua sesta coppa del mondo eguagliando così la leggendaria austriaca Annamaria Moser-Proell. Shiffrin - che a 31 anni ha un palmares ineguagliabile - si é aggiudicata la coppa mentre é ancora in corso l'ultima gara della stagione, lo slalom gigante di Lillehammer. Solo 17/a nella prima manche, nella seconda la Shiffrin, attualmente terza, é certa di andare a punti ed essere quindi irraggiungibile dall'unica concorrente - la tedesca di 22 anni Emma Aicher - terza dopo la prima manche, ma in ritardo di 95 punti: non può quindi recuperare neppure vincendo la gara.
Alla Shiffrin bastava piazzarsi tra le prime 15 nello slalom gigante e l'atleta statunitense ha raggiunto l'obiettivo prima ancora che la Aicher iniziasse la sua seconda manche. La 31enne Shiffrin ha così eguagliato il record della grande discesista austriaca Annemarie Moser-Pröll, vincitrice dei suoi sei titoli negli anni '70. È stata un'altra stagione stellare per la campionessa americana, che ha conquistato anche il suo terzo oro olimpico della carriera dominando lo slalom ai Giochi di Milano-Cortina. Shiffrin ha conquistato anche la Coppetta di slalom.