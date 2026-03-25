Sci alpino, Cdm: Grenier vince ultimo gigante, Trocker 8.a la miglior azzurra

L'ultimo gigante della stagione alle Finali di Lillehammer e' stato vinto dalla canadese Valerie Grenier - 30 anni e 3/o successo - in 2.16.79. Sul podio con lei la norvegese Mina Fuerst Holtmann in 2.17.22 e l'austriaca Julia Scheib - che gia' aveva conquistato la coppa di disciplina - in 2.17.36 mentre l'americana Mikaela Shiffrin , solo 11/a, pur con un po' di batticuore ha conquistato la sua sesta coppa del mondo. Per l'Italia la migliore e' stata, come nello speciale di martedi, l'altoatesina Anna Trocker, 8/a in 2.18 46, 17 anni e campionessa mondiale juniores in entrambe le discipline tecniche da neppure un mese. Anna diventa così la più solida promessa azzurra per il futuro di slalom e gigante. In classifica poi anche Sofia Goggia 19/a in 2.19.45 , Asja Zenere 23/a in 2.19.57 , Lara Della Mea 24/a in 2.19.70 e Laura Pirovano 28/a in 2.20.89.